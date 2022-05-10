Любящий опережать события ресурс VideoCardz сегодня поспешил упомянуть о выходе видеокарт Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, как об уже свершившемся факте, но в действительности до снятия запрета на публикацию обзоров и старта продаж остаётся ещё несколько часов.
реклама
Это не мешает первоисточнику уже сейчас ознакомить аудиторию с техническими характеристиками новинок. Основанная на чипе Navi 21 новой ревизии флагманская видеокарта Radeon RX 6950 XT оценена в $1099, а Radeon RX 6750 XT (Navi 22) и Radeon RX 6650 XT (Navi 23) оценены в $549 и $399 соответственно. Две старшие видеокарты серии будут предлагаться и в эталонном дизайне, но и партнёры AMD предложат свои варианты. Купить данные видеокарты можно будет уже в ближайшие дни.