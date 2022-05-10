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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Видеокарты AMD серии Radeon RX 6x50 XT сегодня поступят в продажу
Одновременно появятся и официальные обзоры.
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Любящий опережать события ресурс VideoCardz сегодня поспешил упомянуть о выходе видеокарт Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT, как об уже свершившемся факте, но в действительности до снятия запрета на публикацию обзоров и старта продаж остаётся ещё несколько часов.

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Источник изображения: VideoCardz

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Это не мешает первоисточнику уже сейчас ознакомить аудиторию с техническими характеристиками новинок. Основанная на чипе Navi 21 новой ревизии флагманская видеокарта Radeon RX 6950 XT оценена в $1099, а Radeon RX 6750 XT (Navi 22) и Radeon RX 6650 XT (Navi 23) оценены в $549 и $399 соответственно. Две старшие видеокарты серии будут предлагаться и в эталонном дизайне, но и партнёры AMD предложат свои варианты. Купить данные видеокарты можно будет уже в ближайшие дни.

#amd #видеокарты #radeon rx 6950 xt #radeon rx 6750 xt #radeon rx 6650 xt #navi 2 #rdna 2 refresh
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Видеокарты AMD серии Radeon RX 6x50 XT сегодня поступят в продажу
IRanPast
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