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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В условиях дефицита чипов выручка Infineon продолжает расти
Прогноз по годовой выручке увеличен уже второй раз с начала года.
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Как сообщает Reuters, компания Infineon завершила очередной квартал увеличением выручки на 22% до 3,3 млрд евро, что позволяет говорить о сохранении высокого спроса на автомобильные полупроводниковые компоненты. В текущем квартале компания рассчитывает выручить 3,4 млрд евро, что выше ожидаемых аналитиками 3,26 млрд евро. Infineon остаётся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых чипов для нужд автомобильной промышленности.

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Источник изображения: Reuters

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Фискальный 2022 год немецкий производитель чипов рассчитывает завершить с выручкой в размере 13,5 млрд евро. Всего с начала года компания дважды повышала этот прогноз на 500 млн евро, демонстрируя уверенность в сохранении благоприятной для себя конъюнктуры рынка. По словам представителей Infineon, спрос на продукцию компании продолжает существенно превышать производственные возможности. Продолжающаяся пандемия и геополитические факторы добавляют неопределённости в работу поставщиков автомобильных компонентов.

#аналитика #финансы #дефицит чипов #infineon
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Стас Михайлов
18:30
прокаженного липломата даже не тронул никто, так, кинули гондон с краской и хорош с него
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Sheshenbek
18:29
Это ты правильно подметил, что продаётся. Человек нигде не работающий , и проживающий в палатке в центре города, не получает соц обеспечение на что её будет покупать?
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
вежливый NLAW
18:29
Так а на параде почему не показали? Герои ебошат орков даже в полном оркужении, стреляют им в спины, или как ты там вещал.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
taurus88
18:28
зачем считать, в школе надо было учиться а не сбегать из уроков. хотел бы я этот вопрос задать тебе, учитывая что татаров не существует.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Kira625
18:28
Пусть Боррель лучше присмотрит себе лесок поближе, куда за дровами зимой будет ходить. ;)
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
VRoman
18:27
Да не, просто уничтожить агрессора начавшего войну - это святое дело. Вот они и пыжаться.
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
вежливый NLAW
18:27
адмирал макаров был на параде?
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
Xardazzz
18:27
да нвидиа сама слила взлом LHR, что бы хоть как то поддержать спрос в условиях снижающейся крипты. да и жизненный цикл 30 серии уже заканчивается, 40я на подходе
Снижение цен на видеокарты до рекомендованных может скоро подойти к концу
Стас Михайлов
18:27
ну вода, она как бы продается. Но тот, кто жопу камнем вытирает, воду видал только в кпз это неведомо. Чурка ты и есть чурка
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
taurus88
18:26
побольше бандеровских сми о том как могучий флот салорейха вот вот начнёт морскую блокаду москвы...
Боррель: $300 млрд российских резервов стоит направить на восстановление Украины
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