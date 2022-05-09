Как сообщает Reuters, компания Infineon завершила очередной квартал увеличением выручки на 22% до 3,3 млрд евро, что позволяет говорить о сохранении высокого спроса на автомобильные полупроводниковые компоненты. В текущем квартале компания рассчитывает выручить 3,4 млрд евро, что выше ожидаемых аналитиками 3,26 млрд евро. Infineon остаётся одним из ведущих поставщиков полупроводниковых чипов для нужд автомобильной промышленности.
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Фискальный 2022 год немецкий производитель чипов рассчитывает завершить с выручкой в размере 13,5 млрд евро. Всего с начала года компания дважды повышала этот прогноз на 500 млн евро, демонстрируя уверенность в сохранении благоприятной для себя конъюнктуры рынка. По словам представителей Infineon, спрос на продукцию компании продолжает существенно превышать производственные возможности. Продолжающаяся пандемия и геополитические факторы добавляют неопределённости в работу поставщиков автомобильных компонентов.