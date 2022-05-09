Единственное предприятие по выпуску ходовых моделей работает лишь на 30% мощности.

По информации DigiTimes, расположенное в Шанхае предприятие Quanta Computer, которое специализируется на сборке 14- и 16-дюймовых версий MacBook Pro для Apple, по состоянию на конец апреля восстановило объёмы выпуска продукции лишь на 30% от нормы, а потому у покупателей могут возникнуть проблемы с приобретением данных ноутбуков – в некоторых случаях заказы придётся ждать до середины июля.

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Источник изображения: Apple

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В целом, по информации китайских властей, около 1800 основных предприятий в районе Шанхая к четвёртому мая свою работоспособность восстановили на 70%. Многие компоненты остаются в дефиците, для ускорения процессов сборки поставщики переходят от использования морской доставки к авиации, но кардинально это картину не меняет, одновременно увеличивая издержки.