Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Из-за локдаунов заказанных Apple MacBook Pro придётся ждать до середины июля
Единственное предприятие по выпуску ходовых моделей работает лишь на 30% мощности.
анонсы и реклама
RTX 3060 Gigаbyte Gaming дешевле 70тр
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-30% на i7 12700Kf - смотри цену
<b>На порядок</b> подешевела RTX 3070
-20% на i7 12700K - смотри цену
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400

По информации DigiTimes, расположенное в Шанхае предприятие Quanta Computer, которое специализируется на сборке 14- и 16-дюймовых версий MacBook Pro для Apple, по состоянию на конец апреля восстановило объёмы выпуска продукции лишь на 30% от нормы, а потому у покупателей могут возникнуть проблемы с приобретением данных ноутбуков – в некоторых случаях заказы придётся ждать до середины июля.

реклама

Источник изображения: Apple

анонсы и реклама
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр в Ситилинке
-22% на i5 12600 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 124 590р
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K
-20% на i3 12100 в Ситилинке
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-20% на 12700F в Ситилинке
Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

В целом, по информации китайских властей, около 1800 основных предприятий в районе Шанхая к четвёртому мая свою работоспособность восстановили на 70%. Многие компоненты остаются в дефиците, для ускорения процессов сборки поставщики переходят от использования морской доставки к авиации, но кардинально это картину не меняет, одновременно увеличивая издержки.

#apple #ноутбуки #китай #macbook pro #локдаун
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
Tesla рассчитывает восстановить прежние объёмы выпуска электромобилей в Шанхае к середине мая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему радиолампы, изобретенные в 1904 году, все еще выпускаются и в чем они превосходят транзисторы
120
5 клонов GTA, о которых мало кто знает
5
Две сборки ПК 2022 года из б/у комплектующих за 40 и 50 тысяч рублей - играем в любые проекты, но не на ультра
41
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
7

Сейчас обсуждают

Василий Сорокин
09:50
Это еще и дороже, т.к. в мире цена была 500 евро а нвидиа для России установила тогда по курсу куда выше чем тогда был, так сказать с запасом по цене. Так что сейчас ориентир это 35К максимум.
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
Sheshenbek
09:49
Во-первых, ratorium я не покупал, а манил его на 5 5600x, ещё до того как эта монета стала известна на YouTube и у блогеров, ложность была минимальная. 1млн руб это ещё дёшево, участок очень плодотвор...
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
Николай Врублевский
09:47
Ну, Бэтмен тоже как бэ "супергерой со способностями" - он лучший детектив из всех супергероев, к тому же он имеет самый высокий интеллект среди всех земных супергероев.
Batman 2022 или как поставить крест на франшизе
Нешешбек
09:46
Извини, но с тобой ни кто играть не хочет. Слишком ты - мохнатый извращенец.
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
Василий Сорокин
09:45
Вот пример того что тогда творилось перед выходом и какие были смешные цены https://3dnews.ru/1020354/videokarti-geforce-rtx-20y-serii-rasprodayut-ne-tolko-na-avito-snigat-tseni-nachali-sami-proizvodi...
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Василий Сорокин
09:39
Была одна 2080 ti за 55К в ДНС на сливах как раз перед самым выходом 3000-й серии. По тестам 3000-я серия была куда быстрее а хуанг планировал ее продавать за те же деньги. Поэтому чтобы не оставлять ...
Российские геймеры массово скупают игровые видеокарты на фоне падения цен до минимумов 2021 года
Dmitry Mitry
09:39
Импорт упал в пять раз, экспорт даже вырос. Вывоз капитала из РФ по факту запрещен. Я не вижу, каким образом курс рубля вообще может упасть, если в страну рекой текут доллары и евро, и не вытекают обр...
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Dmitry Mitry
09:35
Возвращаются к рекомендованным? 3070 в регарде стоит 120 тысяч, это почти в 4 раза больше, чем рекомендованные 500$
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит 31 000р
Нешешбек
09:35
Бедняга - ждёщь своего конца, мечтая о туземуне твоей монеты которого не будет. Если бы ты понимал в этом хоть что то, то знал бы, что есть мусорные монеты и нужно уметь их определять, а так, да - ты...
Криптовалюта Chia через год после волны хайпа прозябает в забвении и стоит менее 50 долларов
ЁжЫкьВтуманэ
09:34
Это государства никогда в своей истории ничего не делало для народа и ради народа.Всегда сверху была шайка,которая заботилась только о себе, паразитируя на народе.Так что вряд ли сейчас у них случилос...
К осени курс рубля может упасть до 82 за доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем