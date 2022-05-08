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Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2026 году Rolls-Royce надеется наладить поставки электрических самолётов в Норвегию
Вторым перспективным рынком для таких аппаратов станет Япония.
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За пределами рынка роскошных автомобилей марка Rolls-Royce известна своими судовыми и авиационными двигателями, поэтому по данным направлениям она старается эволюционировать в сторону перехода на электротягу, не отставая от конкурентов. Фактически, компания уже располагает прототипом легкомоторного самолёта на электротяге, который способен на одном заряде пролетать до 320 км, развивая скорость более 600 км/ч. Проблема заключается в том, что этот самолёт одноместный и способен перевозить только пилота.

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По данным ресурса Nikkei Asian Review, в сфере коммерческой авиации Rolls-Royce рассчитывает на достаточно быстрый успех своих электрических инициатив. К 2026 году компания намеревается начать поставки пассажирских электрических самолётов в Норвегию, где они будут использоваться для региональных перелётов.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

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К 2025 году Rolls-Royce начнёт снабжать своими электрическими силовыми установками сторонних производителей летательных аппаратов с функцией вертикального взлёта и посадки – например, британскую компанию Vertical Aerospace, которая уже заключила с парой японских клиентов предварительное соглашение на поставку в общей сложности 300 летательных аппаратов. Япония к 2050 году рассчитывает ввести в эксплуатацию не менее 16 400 электрических летательных аппаратов, что будет соответствовать примерно 10% всего мирового воздушного электрофлота.

#япония #норвегия #электросамолёт #rolls-royce
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