Жидкостное охлаждение давно распространило сферу своего применения с потребительских вычислительных систем на серверные решения, поэтому нет ничего удивительного в том, что коллегам с сайта Tom’s Hardware Guide на глаза попался опубликованный представителем Intel фотоснимок ускорителя вычислений Ponte Vecchio со штатным низкопрофильным водоблоком.
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Подчеркнём, что данное изделие рассчитано на применение преимущественно в суперкомпьютерных системах, поэтому для обывателей представляет интерес только с точки зрения расширения кругозора. В варианте с воздушным охлаждением ускоритель Ponte Vecchio ограничивается значением TDP не более 450 Вт, но переход на водоблок позволяет пропорционально поднять производительность и уровень TDP уже до 600 Вт. Напомним, сам ускоритель этого семейства сочетает 47 разнородных кристаллов и насчитывает в общей сложности 100 млрд транзисторов, поэтому и его охлаждение является не самой тривиальной задачей.
Автор фотоснимка отдельно сообщил, что располагает инженерными образцами серверных процессоров Intel Sapphire Rapids с памятью типа HBM, которые будут использоваться в суперкомпьютерных системах бок о бок с ускорителями Ponte Vecchio.