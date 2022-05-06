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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вся информация о процессорах AMD для хромбуков – в одном месте
Архитектура Zen 2 этот сегмент своим вниманием так и не почтила.
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Семейство мобильных процессоров AMD Ryzen 5000C, казалось бы, вышло в не самое удобное время для сегмента так называемых «хромбуков», ведь производители сопутствующих компонентов и независимые аналитики вовсю трубят, что спрос на эти недорогие устройства под управлением операционной системы Google Chrome OS резко снизился в связи с выходом многих стран из острой фазы пандемии.

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Источник изображения: AMD

Опять же, ситуация показывает расстановку приоритетов AMD: компания сконцентрирована на насыщении рынка более дорогими процессорами, а уж компоненты для хромбуков к таковым точно никак отнести нельзя. С другой стороны, появление в этом сегменте 7-нм процессоров AMD с архитектурой Zen 3 можно считать большим прогрессом для всей категории устройств, поэтому умалять значение данного события тоже не стоит.

Источник изображения: AMD

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В служебном разделе сайта AMD, к слову, есть документ, который на одной странице перечисляет все актуальные процессоры марки для хромбуков, а также приводит их основные технические характеристики. Если в серии 3000C можно встретить и 14-нм, и 12-нм процессоры с архитектурой Zen или Zen+, то семейство 5000C в этом отношении является более однородным и прогрессивным.

#amd #apu #amd zen 3 #хромбуки #amd ryzen 5000 #google chrome os
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N1ghtwish
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"но времени у вас на это все меньше))) грядет большое падение цен..." Это через кучу прокси юр.лиц снижение будет? "Что написано на Ryzen - made in где? Правильно в China." От китая там только крышка ...
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ziv
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