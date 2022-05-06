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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Не менее сотни сотрудников предприятия Quanta в Шанхае прорвали санитарный кордон
Месячная изоляция не прошла бесследно для их психики.
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Когда компания Tesla выражала благодарность местным властям за возможность возобновить сборку электромобилей на предприятии в Шанхае, она рассказала о предоставлении для нужд перемещения её 6000 сотрудников муниципальных автобусов, а также поведала о трёхсуточной подготовке производственных помещений бригадами дезинфекторов к возвращению предприятия после 22-дневного простоя. Персонал предприятия в дальнейшем будет проживать прямо на территории завода, ему будут запрещены контакты с посторонними.

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Поскольку на многих промышленных предприятиях Шанхая такой режим замкнутого функционирования уже поддерживался с начала апреля, то нервы у рабочих начали сдавать. Как сообщает Bloomberg, вчера вечером не менее сотни сотрудников предприятия Quanta, которое выпускает ноутбуки для Apple, HP Inc. и Dell, прорвали оцепление на проходной и скрылись в неизвестном направлении.

Источник изображения: Twitter, RFA Chinese

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Часть сотрудников приняла участие в потасовке с представителями муниципальных структур, призванных обеспечивать соблюдение режима локдауна. Инцидент был записан очевидцами на камеры мобильных телефонов. В пятницу утром предприятие Quanta продолжило работу в привычном режиме. Катализатором массовых волнений внутри коллектива стало не только длительное пребывание в изоляции, но и появление информации о подтверждённых случаях заражения COVID-19 среди сотрудников предприятия.

#apple #пандемия #китайские производители #локдаун #quanta computer #шанхай
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