Пока предприятие работает в одну смену, и сотрудники живут на его территории.

Мучительно долгие 22 дня локдауна в Шанхае предприятие Tesla не могло осуществлять свою деятельность по сборке электромобилей, но даже сейчас объёмы производства не удалось восстановить полностью, как отмечает Reuters. По некоторым оценкам, простой будет стоить Tesla примерно 50 тысяч электромобилей, которые не смогли сойти с конвейера предприятия в Шанхае.

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Источник изображения: Reuters

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Пока предприятие работает в одну смену, но с середины мая к ней добавится вторая, и тогда в Шанхае будет ежедневно собираться по 2600 электромобилей. В неделю предприятие способно производить по 16 900 машин, и теперь перед сотрудниками и руководством стоит задача приблизиться к этому уровню. До начала локдауна предприятие в Шанхае работало в три смены и было крупнейшим поставщиком Tesla Model 3 и Model Y за пределами США. Как недавно стало известно, компания планирует построить по соседству ещё одно предприятие, которое позволит собирать в Шанхае ещё по 450 тысяч электромобилей ежегодно.