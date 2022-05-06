Желающие их получить уже находятся.

Как стало известно с подачи агентства Reuters, немецкие власти готовы предоставить до 14 млрд евро субсидий на строительство в стране современных предприятий по выпуску полупроводниковых компонентов. Пример сотрудничества с корпорацией Intel, которая собирается через несколько лет построить в Магдебурге пару предприятий общей стоимостью 17 млрд евро, приводится в качестве иллюстрации успешности подобного партнёрства. При этом не уточняется, на какую часть этих субсидий сможет претендовать Intel.

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Источник изображения: Reuters

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По словам министра экономики Германии Робрета Хабека (Robert Habeck), дефицит полупроводниковых компонентов сказывается на многих отраслях промышленности, начиная от производства смартфонов и заканчивая автомобилями. Отдельным приоритетом власти страны считают необходимость организации локального производства тяговых батарей для электромобилей. Кроме того, для Германии важно обладать доступом к источникам соответствующего сырья.