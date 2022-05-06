По информации Bloomberg, китайские власти готовят новую программу импортозамещения в сфере информационных технологий, согласно положениям которой правительственные органы страны должны будут в течение двух лет завершить переход на использование ПК китайской сборки и программного обеспечения китайской разработки.
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При этом глубина импортозамещения назначается вполне реалистичной – например, никто не будет требовать от учреждений использовать процессоры китайской разработки. Просто ноутбуки и системные блоки, которые пропишутся в правительственных организациях, наверняка дружно примерят логотип Lenovo вместо американских Dell и HP Inc. Зато в сфере программного обеспечения переход на отечественные продукты будет более решительным.
Ещё через пару лет аналогичная программа начнёт действовать и для учреждений муниципального уровня, на первом же этапе она сосредоточится на органах центральной власти КНР, но даже в этом случае потребность рынка оценивается в 50 млн новых ПК. По особому разрешению представителям правительственных организаций можно будет закупать импортное оборудование и ПО – в том случае, например, если речь идёт о государственных СМИ, которым оно требуется для создания контента.