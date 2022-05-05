Поставки 45-нм чипов она начнёт со следующего года.

Формально компания GlobalFoundries считается американской, хотя и была создана на деньги арабских инвесторов, а первые её предприятия располагались в Германии, где AMD ранее собственными силами выпускала процессоры. Зато современные предприятия GlobalFoundries сосредоточены в штате Нью-Йорк, а их технологическому становлению до последнего времени содействовали специалисты IBM в сфере литографии.

реклама

Всё это позволяет GlobalFoundries уже не первый год получать оборонные контракты от профильного ведомства США, и очередной контракт такого типа попал в поле зрения авторов публикации на страницах сайта DigiTimes. Как выясняется, по условиям нового контракта GlobalFoundries должна будет в следующем году начать поставки для нужд Министерства обороны США неких полупроводниковых компонентов особого назначения, выпущенных с использованием 45-нм литографии.

Источник изображения: GlobalFoundries

Компания даже осуществит перенос производства этих чипов с конвейера предприятия Fab 10 на Fab 8, поскольку первое ей предстоит продать новому владельцу – ON Semiconductor. На предприятии Fab 8 в штате Нью-Йорк работают около 3000 специалистов, в его развитие компания GlobalFoundries вложила не менее $15 млрд.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Это не единственный источник полупроводниковых компонентов для американских производителей вооружений. Известно, что профильные клиенты появятся у предприятия TSMC в Аризоне, которое будет построено к 2024 году. Кроме того, специализированные заказчики появились и у компании Intel, которая активно расширяет свои американские производственные мощности, рассчитывая к 2025 году освоить в штате Огайо выпуск компонентов по передовому техпроцессу 18A.