Фактические объёмы поставок при этом сократились на 7%.

Данные квартального отчёта AMD по форме 10-Q свидетельствуют о том, что выручка компании от реализации потребительских вычислительных и графических решений в первом квартале выросла на 33% до $2,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Документ одновременно раскрывает и структуру данного изменения, хотя и не делит продукцию на центральные и графические процессоры, что сильно облегчило бы понимание специфики происходящих явлений.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама RTX 3070 Ti подешевела НА ПОРЯДОК Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке <b>RTX 3050 MSI дешевле 50 тр</b> Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Начнём с того, что средняя цена реализации потребительской продукции AMD за год выросла на 42% при фактическом снижении количества реализованных изделий на 7%. Как и многие участники рынка, компания страдала от дефицита компонентов – даже если не собственных, то необходимых клиентам для производства тех же готовых компьютеров. В итоге наращивать выручку пришлось, отдавая приоритет поставкам более дорогих процессоров и видеокарт. Даже при фактическом сокращении объёмов реализации это позволило сохранить приличную динамику финансовых показателей.