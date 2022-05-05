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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В первом квартале средняя цена реализации продуктов AMD в клиентском сегменте выросла на 42%
Фактические объёмы поставок при этом сократились на 7%.
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Данные квартального отчёта AMD по форме 10-Q свидетельствуют о том, что выручка компании от реализации потребительских вычислительных и графических решений в первом квартале выросла на 33% до $2,8 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Документ одновременно раскрывает и структуру данного изменения, хотя и не делит продукцию на центральные и графические процессоры, что сильно облегчило бы понимание специфики происходящих явлений.

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Источник изображения: AMD

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Начнём с того, что средняя цена реализации потребительской продукции AMD за год выросла на 42% при фактическом снижении количества реализованных изделий на 7%. Как и многие участники рынка, компания страдала от дефицита компонентов – даже если не собственных, то необходимых клиентам для производства тех же готовых компьютеров. В итоге наращивать выручку пришлось, отдавая приоритет поставкам более дорогих процессоров и видеокарт. Даже при фактическом сокращении объёмов реализации это позволило сохранить приличную динамику финансовых показателей.

#amd #аналитика #финансы #amd ryzen #radeon rx 6000
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