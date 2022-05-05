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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Поставки заказных компонентов принесли AMD почти четверть всей квартальной выручки
Нельзя недооценивать роль игровых консолей в успехе компании.
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К утру четверга компания AMD смогла порадовать нас публикацией квартального отчёта по форме 10-Q, который более подробно раскрывает структуру доходов и расходов компании за три первых месяца текущего года. В одном из разделов документа сообщается, что в минувшем квартале выручка AMD от поставок заказных продуктов и их разработки достигла 24% от совокупной за первый квартал. Другими словами, из $5,9 млрд данное направление отвечало за $1,4 млрд выручки.

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Источник изображения: AMD

Доминирующий тип поставок заказных компонентов для AMD – это снабжение своими специализированными процессорами производителей игровых консолей, и в последние годы к Microsoft и Sony начали присоединяться и другие компании, не исключая даже производителя электромобилей Tesla. На консолях и прочих заказных решениях, таким образом, AMD выручила половину того, что удалось получить от реализации потребительских центральных и графических процессоров всех типов.

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Если учесть, что заказные компоненты в структуре статистики AMD делят выручку с серверными решениями, то попутно можно определить и долю последних – она в первом квартале достигла $1,1 млрд. Считается, что именно серверный сегмент бизнеса для компании сейчас является наиболее динамично растущим.

#amd #аналитика #финансы #apu #игровые консоли
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