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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Защищённый Blackview OSCAL S60 Pro с камерой ночного видения поступил в продажу за $109.99
Это именно тот случай, когда от недорогого смартфона не ждёшь защиты от воды, пыли и поддержки военных стандартов, вкупе с продвинутой ИК-камерой
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Современные смартфоны могут похвастать множеством продвинутых, но абсолютно бесполезных вещей. Например, производительным процессором, который по больше части используется для примитивных игр и просмотра видеоконтента. Ну или большим количеством оперативной памяти, загрузить которую не способен ни один стандартный сценарий пользования телефоном. И всё же, иногда появляются функции, преимущества которых очевидны. В данном случае речь идёт о камере ночного видения.



Смартфон Blackview OSCAL S60 Pro уже поступил в продажу, после чего стал настоящим бестселлером, ведь он имеет неплохие технические характеристики, включая два продвинутых ИК-датчика, излучающих инфракрасный свет с длиной волны 830–870 мм. Это 8 Мп модуль Sony IMX219, способный делать фотографии и записывать чёрно-белое видео. В последнее время всё больше производителей оснащают свои мобильные телефоны подобным новшеством, а вот пользователи до сих пор не понимают, где вообще эта технология может пригодится. Что же, давайте разберём основные преимущества камеры ночного видения.



Главное преимущество такой камеры перед обычным фонариком заключается в том, что никто не знает, что вы видите окружающий мир в полной тьме. При этом эффективное расстояние, на котором объекты хорошо различимы, достигает 10 метров. Самое простое, что приходит на ум, это возможность безопасно добраться до дома в тёмное время суток. Даже если вы живёте в относительно благополучном районе, можно не привлекать дополнительного внимания, быстро проскользнув мимо неприятностей. Это подарит вам чувство защищённости и безопасности.



Также камера ночного видения может стать секретным оружием в различных играх на местности, когда ваши противники используют только слух. Это могут быть прятки в сумерках, или поиск тех или иных предметов, которые вы случайно потеряли рядом со своим домом. В конце концов вы могли потерять собаку во время вечерней прогулки. Пёс испуганно стоит возле детской горки, но даже с помощью фонарика увидеть его будет сложно. Точно также можно рассмотреть ночную жизнь диких животных, многие из которых живут в парках рядом с вами.



Заселяясь в гостиничный номер или снимая частную квартиру, у многих людей возникает чувство, что за ними наблюдают. Выключите свет, и активируйте камеру ночного видения, которая позволит вам спасть спокойно, ну или подтвердит факт слежки. Не меньше пользы в подобной технологии, если вы опоздали на киносеанс. Не нужно светить другим людям в лицо, мешая им наслаждаться фильмом. Просто активируйте ИК-камеру и займите своё место в зале. А вообще сценариев, где вам может пригодиться камера ночного видения, множество. Нужно только экспериментировать. Например, попробуйте генерировать необычный контент. Мало ли, вдруг вам удастся создать новый тренд, получив множество подписчиков.



Напомним, Blackview OSCAL S60 Pro оснащён процессором Helio A25. Он получил 4 Гб оперативной памяти и накопитель на 32 Гб. Если вам потребуется расширить объём хранилища, то сделать это можно с помощью карт памяти, размер которых может достигать 1 Тб. Всё это работает от аккумулятора на 5580 мАч на операционной системе Android 11, поверх которой установлена оболочка ОС Doke OS 2.1. Доступна технология NFC, а сам смартфон полностью отвечает стандартам IP68, IP69K, а также получил сертификацию MIL-STD-810H. Это гарантирует высокую прочность и возможность не переживать о падениях и погружениях в воду. Сегодня новенький Blackview OSCAL S60 Pro стоит всего 109.99 доллара.

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Infinity78
13:49
Это же не миллиарды Украине на оружие, тут надо обсуждать. Вот что люди за мусор на планете, как на войну - деньги есть, как людям прекрасную жизнь - нет денег. Как что-то уничтожить - есть, на развит...
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Виктор Викторович
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так это же дебил
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Виктор Викторович
13:47
хохол что-ли?
Почему «школа» радиоэлектроники СССР в 1950-1970-х годах была на голову выше, чем в западных странах
Патрон П
13:47
Евро 80.5 . Итого 85 800 карта + 17,1 к руб НДС + 4 к доставка (не ее не будет))) Итого = 107 000
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Sheshenbek
13:46
Сегодня кстати статус обновился. Те кто говорил что с Китая ничего не приходит глупцы и врут. Едет мой Ryzen 7 5800x3d. Ну в Китае был 2 недели.. и ещё неделя ехать значит.
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IRanPast
13:43
Вот по этой причине СССР с вами не захотел иметь дело, а поддержал архитектуру РС штатов
Производство новых российских процессоров "Байкал" может быть остановлено из-за британских санкций
Патрон П
13:42
Вы что хотите как в КНР?)
На фоне роста курса рубля видеокарты NVIDIA дешевеют в РФ – GeForce RTX 3080 скинула 90 000р
Андрей Егоров
13:36
какие 5600, у меня процессор отстал от этой вашей оперативной памяти уже...
AMD Ryzen 7000 (Raphael) может получить поддержку более быстрой DDR5, чем предполагалось ранее
Sir Traher
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Batareykin
13:34
Кокаина Ухаине!
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