По оценкам специалистов Morgan Stanley, в текущем году выручку NVIDIA будут двигать серверные, облачные и автомобильные решения, а вот в игровом сегменте не всё будет гладко. По крайней мере, в период с мая по июль включительно выручка компании от реализации игровых компонентов может последовательно сократиться на 20%.
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Лишь после выхода новых игровых видеокарт семейства Ada Lovelace, которые будут встречены покупателями с большим энтузиазмом, выручка NVIDIA на данном направлении сможет вернуться к росту, как считают эксперты. Квартальный отчёт компания опубликует 25 мая, поэтому пока у аналитиков предостаточно времени для составления подобных прогнозов.