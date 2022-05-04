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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Эксперты Morgan Stanley призывают готовиться к снижению игровой выручки NVIDIA на 20%
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По оценкам специалистов Morgan Stanley, в текущем году выручку NVIDIA будут двигать серверные, облачные и автомобильные решения, а вот в игровом сегменте не всё будет гладко. По крайней мере, в период с мая по июль включительно выручка компании от реализации игровых компонентов может последовательно сократиться на 20%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Лишь после выхода новых игровых видеокарт семейства Ada Lovelace, которые будут встречены покупателями с большим энтузиазмом, выручка NVIDIA на данном направлении сможет вернуться к росту, как считают эксперты. Квартальный отчёт компания опубликует 25 мая, поэтому пока у аналитиков предостаточно времени для составления подобных прогнозов.

#nvidia #аналитика #финансы #видеокарты #ada lovelace
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