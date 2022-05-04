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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Текущий квартал для AMD не будет характеризоваться высоким спросом на компоненты для ПК и консолей
Рост будет сконцентрирован во втором полугодии.
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Прогнозы руководства AMD, которые прозвучали на квартальной отчётной конференции, только на первый взгляд шли в разрез с ожиданиями компании Intel, которая ожидала снижения выручки на рынке ПК во втором квартале и некоторого сезонного подъёма во втором полугодии.

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Источник изображения: AMD

Если подробно изучить комментарии генерального директора AMD Лизы Су (Lisa Su), то в целом она ухудшила годовой прогноз по рынку ПК, поскольку в начале года в компании рассчитывали если не на небольшой рост, то хотя бы на стабильность, но теперь уместнее говорить о перспективе снижения рынка ПК на величину до 8-9%. Это не помешает компании по итогам года увеличить выручку на 60%, ибо даже в сегменте ПК она концентрируется на более прибыльных моделях, игровом и корпоративном сегментах, которые в показателях выручки будут расти.

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Во втором квартале выручка AMD последовательно увеличится почти на 10%, но заслуги сегмента ПК в этом не будет, как пояснила глава компании. В данный период AMD больше поможет серверный сегмент, а вот рынок ПК и игровых консолей в большей мере начнут положительно влиять на выручку только во втором полугодии. Тогда же улучшится ситуация с доступностью необходимых производственных мощностей, и это благотворно скажется, в том числе, на объёмах поставок компонентов для игровых консолей.

#amd #аналитика #финансы #игровые консоли #рынок процессоров
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