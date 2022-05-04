На квартальной отчётной конференции глава AMD уже отметила, что текущий год для бизнеса компании по выпуску компонентов для игровых консолей должен стать рекордным с точки зрения выручки, концентрация которой придётся на второе полугодие в силу традиционных сезонных факторов.
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При этом глава AMD убеждена, что 2023 год позволит увеличить профильную выручку компании, и вообще, имеет все шансы стать пиковым для популярности игровых консолей Sony и Microsoft текущего поколения. Подобное предположение основано на статистике, согласно которой пик популярности консолей приходится на четвёртый год их жизненного цикла. Обе серии консолей были представлены осенью 2020 года, так что 2023 год как раз будет для них четвёртым годом присутствия на рынке.