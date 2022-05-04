Минувший квартал компания завершила ростом выручки на 71%.

Итоги первого квартала для AMD оказались лучше ожиданий рынка, выручка компании выросла на 71% до $5,9 млрд, а прогноз по годовой выручке в сумме $26,3 млрд составлен из расчёта ожиданий её роста на 60%. По словам генерального директора Лизы Су (Lisa Su), в прошедшем квартале выручка компании выросла на двузначную величину в процентах почти по всем направлениям деятельности. Доля компании на рынке центральных процессоров для ПК растёт уже восьмой квартал подряд.

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Источник изображения: AMD

В сегменте игровых консолей выручка AMD тоже должна обновить годовой рекорд, и к обычному перечню из двух изделий Sony и Microsoft компания в своём прогнозе добавила и Steam Deck в исполнении Valve. Выручка от реализации серверных процессоров EPYC растёт более чем в два раза на протяжении трёх кварталов подряд.

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Словом, всё настолько хорошо, что даже ожидание сокращения спроса на рынке ПК на величину до 8-9% по итогам года не заставляет руководство AMD пересмотреть прогнозы по динамике годовой выручки. По словам Лизы Су, её компания сосредоточена на продвижении дорогих процессоров, игровых решений и компонентов для корпоративного сегмента. Все они должны в этом году демонстрировать положительную динамику финансовых показателей. В совокупности, акции AMD после публикации квартального отчёта компании выросли в цене почти на 8%.