В площадном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Производители чипов не устают повторять, что им сейчас не хватает даже кремниевых пластин, из которых они изготавливают готовые полупроводниковые чипы. По данным ассоциации SEMI, полупроводниковая отрасль действительно работает в условиях сохраняющегося дефицита кремниевых пластин, но по сравнению с первым кварталом прошлого года объёмы выработки увеличились на 10%.

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Источник изображения: TSMC

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Данная статистика использует довольно специфический, но справедливо выбранный показатель — совокупную площадь выпущенных за период кремниевых пластин. Поскольку эти пластины выпускаются в разных типоразмерах, простой количественный учёт не даёт полного представления о производительности отрасли, а вот в показателях площади динамика отображается нагляднее. Так вот, за год во всём мире объёмы выработки кремниевых пластин увеличились с 3337 до 3679 млн квадратных дюймов. Это соответствует приросту на 10%, так что нельзя утверждать, что дело не сдвинулось с мёртвой точки. В статистику попали кремниевые пластины всех степеней готовности.