Производители чипов не устают повторять, что им сейчас не хватает даже кремниевых пластин, из которых они изготавливают готовые полупроводниковые чипы. По данным ассоциации SEMI, полупроводниковая отрасль действительно работает в условиях сохраняющегося дефицита кремниевых пластин, но по сравнению с первым кварталом прошлого года объёмы выработки увеличились на 10%.
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Данная статистика использует довольно специфический, но справедливо выбранный показатель — совокупную площадь выпущенных за период кремниевых пластин. Поскольку эти пластины выпускаются в разных типоразмерах, простой количественный учёт не даёт полного представления о производительности отрасли, а вот в показателях площади динамика отображается нагляднее. Так вот, за год во всём мире объёмы выработки кремниевых пластин увеличились с 3337 до 3679 млн квадратных дюймов. Это соответствует приросту на 10%, так что нельзя утверждать, что дело не сдвинулось с мёртвой точки. В статистику попали кремниевые пластины всех степеней готовности.