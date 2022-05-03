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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Премьер-министр Великобритании надеется убедить Arm разместить акции на лондонской площадке
Впрочем, все взоры японских инвесторов обращены в Нью-Йорк.
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Потеряв возможность выручить $40 млрд за активы Arm после срыва сделки с NVIDIA, японская корпорация SoftBank теперь рассчитывает вывести акции этого британского разработчика на фондовую площадку в Нью-Йорке, чтобы привлечь в результате не менее $60 млрд. Неудачи не толкают руководство SoftBank к отчаянию, а лишь раззадоривают его, заставляя попутно повышать финансовые ставки.

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Власти Великобритании, которые и в рамках подготовки сделки с NVIDIA активно боролись за сохранение «технологического бриллианта в британской короне», предпринимают попытки убедить SoftBank осуществить IPO компании Arm в Лондоне, если верить публикациям Reuters и The Financial Times. Британский премьер-министр Борис Джонсон (Boris Johnson) даже обратился к представителям SoftBank с соответствующей просьбой, как сообщают источники.

Источник изображения: Reuters

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Делегация британских чиновников также готова встретиться с представителями SoftBank для обсуждения этого вопроса, но вряд ли это что-то изменит в решимости японской корпорации искать более выгодных условий IPO за океаном. Напомним, что в 2016 году SoftBank за активы Arm выложила $32 млрд, а до этого акции компании торговались именно на Лондонской фондовой бирже.

#финансы #arm #акции #softbank #ipo
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