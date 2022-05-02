Доводка BIOS иногда позволяет выжать из процессора ещё чуть-чуть.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Немецкий энтузиаст P5ych0 решил, что с точки зрения изучения разгонного потенциала процессора Intel Core i9-12900KS ещё не всё потеряно, а потому установил его в материнскую плату ASUS ROG Maximus Z690 Apex и снабдил резервуаром Reaktor 3.0 для жидкого азота, хотя соответствующая ёмкость досталась и модулям оперативной памяти марки G.Skill. В качестве термоинтерфейса использовался состав Thermal Grizzly Kryonaut Extreme.

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Источник изображения: HWBot, P5ych0

Методическую помощь в разгоне процессора, как поясняет автор, ему оказывал южнокорейский коллега Safedisk и поставщики соответствующих компонентов, за исключением разве что самой Intel. Процессор Core i9-12900KS удалось разогнать до 7009 МГц с сохранением активности восьми производительных ядер и шестнадцати потоков, в тесте Geekbench3 Multi Core система указанной конфигурации заняла третье место среди моделей с восемью ядрами с результатом 85 271 балл.

Источник изображения: HWBot, P5ych0