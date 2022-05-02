Для этой возможности было использовано трёхдневное снижение курса данных акций.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Принадлежащая 91-летнему американскому миллиардеру Уоррену Баффетту (Warren Buffett) компания Berkshire Hathaway, как сообщает CNBC, в прошлом квартале воспользовалась трёхдневным снижением курса акций Apple, чтобы потратить $600 млн на покупку крупного пакета. Фактически, по состоянию на конец марта именно акции Apple формировали 40% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway, их совокупная стоимость достигала $159,1 млрд.

реклама

Источник изображения: CNBC

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus за 100 с началом RTX 4000 в продаже за 131 000р Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 98" Samsung 4K - 3 419 000р S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб

Berkshire Hathaway является крупнейшим акционером Apple, если не считать компании, представляющие интересы индексных и биржевых фондов. Одних только дивидендов детище Уоррена Баффетта ежегодно получает на сумму около $775 млн. Покупать акции Apple в Berkshire Hathaway начали ещё в 2016 году. В прошлом году Apple потратила $88,3 млрд на выкуп собственных акций, в этом году совет директоров одобрил программу выкупа на сумму $90 млрд. При запасе свободных средств в $201 млрд возврат капитала инвесторам является вполне разумным способом их потратить.