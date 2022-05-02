Без чиллера и фреонки дело не обошлось.

Наш соотечественник Traktor уже давно является самым активным представителем страны в сообществе HWBot, и в последнее время его деятельность была несколько омрачена запретом на публикацию результатов 3DMark с российских IP-адресов, но его волю к победе это не сломило, и в категории GeForce GTX 1660 SUPER он недавно занял почти два десятка первых мест.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Рецепт успеха давно проверен — в пару к довольно скромной по своим характеристикам видеокарте подобран хорошо разгоняющийся центральный процессор, который эффективно охлаждается. В конкретном случае одолженная видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER не подвергалась модификациям и довольствовалась разгоном до 2115/7513 МГц с использованием штатной системы воздушного охлаждения, тогда как центральный процессор Intel Core i9-12900K работал на частоте от 5400 до 5600 МГц.

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Фактически, как поясняет автор рекордов, использовались два экземпляра Intel Core i9-12900K с достаточно высоким критерием «отборности» (SP85 и SP93 по шкале ASUS ROG), которые устанавливались в материнские платы ASUS ROG TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 и ASUS ROG Maximus Z690 Apex. В зависимости от конфигурации стенда, процессор охлаждался либо системой фазового перехода, либо так называемым чиллером, к которому был подключен процессорный водоблок. В первом случае температуру удавалось опустить до минус 52 градусов по Цельсию, во втором – до плюс трёх градусов. В дальнейшие планы энтузиаста входит обновление серии рекордов для GeForce GTX 1650 (GDDR5).