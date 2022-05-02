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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900K помог россиянину отличиться в серии тестов с GeForce GTX 1660 SUPER
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Наш соотечественник Traktor уже давно является самым активным представителем страны в сообществе HWBot, и в последнее время его деятельность была несколько омрачена запретом на публикацию результатов 3DMark с российских IP-адресов, но его волю к победе это не сломило, и в категории GeForce GTX 1660 SUPER он недавно занял почти два десятка первых мест.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

Рецепт успеха давно проверен — в пару к довольно скромной по своим характеристикам видеокарте подобран хорошо разгоняющийся центральный процессор, который эффективно охлаждается. В конкретном случае одолженная видеокарта GeForce GTX 1660 SUPER не подвергалась модификациям и довольствовалась разгоном до 2115/7513 МГц с использованием штатной системы воздушного охлаждения, тогда как центральный процессор Intel Core i9-12900K работал на частоте от 5400 до 5600 МГц.

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Фактически, как поясняет автор рекордов, использовались два экземпляра Intel Core i9-12900K с достаточно высоким критерием «отборности» (SP85 и SP93 по шкале ASUS ROG), которые устанавливались в материнские платы ASUS ROG TUF Gaming Z690-Plus WiFi D4 и ASUS ROG Maximus Z690 Apex. В зависимости от конфигурации стенда, процессор охлаждался либо системой фазового перехода, либо так называемым чиллером, к которому был подключен процессорный водоблок. В первом случае температуру удавалось опустить до минус 52 градусов по Цельсию, во втором – до плюс трёх градусов. В дальнейшие планы энтузиаста входит обновление серии рекордов для GeForce GTX 1650 (GDDR5).

#экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900k #geforce gtx 1660 super
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swr5
09:38
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swr5
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NOFX
09:33
Лёха-красавчик!👍 Радуешь нас рекордами.
Intel Core i9-12900K помог россиянину отличиться в серии тестов с GeForce GTX 1660 SUPER
ахахах
09:26
Я любые могу темы обсудить
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
Ottuda
09:24
Слушай, ватный утырок, иди нахер. Лососни на Пу сбегай.
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
ахахах
09:24
они упёрлись в техпроцесс или они в 0 хотят его сделать
Выпуск процессоров AMD Ryzen 8000 может быть отложен до 2025 года - у AMD проблемы с резервом 3-нм мощностей TSMC
buryian
09:19
35 евро доставка, растоможка около 120 евро, курсовая разница 15-20евро, еще пошлина почты России 2500 - 3000р. Вот и получится реальная стоимость без гОрантии.
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ахахах
09:19
А своих производств у красных хер есть
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ахахах
09:15
красные говносвязки выпускают,надо типо такой
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OverDoz
09:12
я низкого мнения о тебе.
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