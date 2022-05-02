Уже не первый год смартфоны Apple собираются на территории Индии, предпринимались попытки наладить их локальную сборку в Бразилии, поскольку эта южноамериканская страна славится высокими таможенными пошлинами на импортируемую электронику. Тем не менее, как даёт понять Bloomberg, основная часть самых популярных устройств марки Apple всё равно собирается в Китае.
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Этот факт хорошо иллюстрируется заявлениями руководства Apple на недавней квартальной отчётной конференции. В текущем квартале компания ожидает снижения выручки на сумму до $8 млрд исключительно из-за предпринятых властями Китая ограничений на работу местных заводов, задействованных в сборке устройств Apple. Источник приводит простой пример – в первом квартале индийские предприятия подрядчиков компании собрали около миллиона смартфонов, тогда как общие объёмы реализации iPhone за период приблизились к 60 млн штук. Именно смартфоны пока приносят Apple основную часть выручки, и организовать их сборку в достаточных количествах за пределами Китая будет не так просто.