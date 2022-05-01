Шведский энтузиаст Rauf воспользовался любимым приёмом ретроклокеров, объединив в одной системе видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и новейший процессор Intel Core i9-12900KS. Первая не подвергалась разгону и довольствовалась штатной системой охлаждения, а вот второй был оснащён резервуаром для жидкого азота и разогнан до 7263 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.
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Утилита CPU-Z в данной версии приняла процессор за обычный Core i9-12900K, но это чисто технический момент.
Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex в ходе эксперимента использовала разные версии BIOS, и автор даже забыл, какой из них оптимально подходит для конкретных условий тестирования. Так или иначе, в тесте 3DMark2001 SE был установлен новый абсолютный мировой рекорд, соответствующий 255 213 баллам.