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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7263 МГц помог обновить рекорд 3DMark2001 SE
Видеокарте GeForce GTX 980 Ti для этого не пришлось напрягаться.
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Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр

Шведский энтузиаст Rauf воспользовался любимым приёмом ретроклокеров, объединив в одной системе видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и новейший процессор Intel Core i9-12900KS. Первая не подвергалась разгону и довольствовалась штатной системой охлаждения, а вот второй был оснащён резервуаром для жидкого азота и разогнан до 7263 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Утилита CPU-Z в данной версии приняла процессор за обычный Core i9-12900K, но это чисто технический момент.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex в ходе эксперимента использовала разные версии BIOS, и автор даже забыл, какой из них оптимально подходит для конкретных условий тестирования. Так или иначе, в тесте 3DMark2001 SE был установлен новый абсолютный мировой рекорд, соответствующий 255 213 баллам.

#экстремальный разгон #geforce gtx 980 ti #alder lake-s #3dmark2001 se #core i9-12900ks
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Eisbrecher
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Смотреть надо не на названия, а на производительность и цену. Хотябы по количеству шейдерных ядер. Вот, на пример, 3060 и 4050 3500 ядер 3800 ядер 330$ 280$ Производит...
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VRoman
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Не перестаю удивляться, что именно 900я серия НВидиа продолжает устанавливать рекорд в 2001м Марке, а не 3000я серия.
Intel Core i9-12900KS на частоте 7263 МГц помог обновить рекорд 3DMark2001 SE
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