Видеокарте GeForce GTX 980 Ti для этого не пришлось напрягаться.

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

RTX 3070 Ti почти за 100 тр в Регарде

Шведский энтузиаст Rauf воспользовался любимым приёмом ретроклокеров, объединив в одной системе видеокарту NVIDIA GeForce GTX 980 Ti и новейший процессор Intel Core i9-12900KS. Первая не подвергалась разгону и довольствовалась штатной системой охлаждения, а вот второй был оснащён резервуаром для жидкого азота и разогнан до 7263 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Rauf

Утилита CPU-Z в данной версии приняла процессор за обычный Core i9-12900K, но это чисто технический момент.

Источник изображения: HWBot, Rauf

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Материнская плата ASUS ROG Maximus Z690 Apex в ходе эксперимента использовала разные версии BIOS, и автор даже забыл, какой из них оптимально подходит для конкретных условий тестирования. Так или иначе, в тесте 3DMark2001 SE был установлен новый абсолютный мировой рекорд, соответствующий 255 213 баллам.