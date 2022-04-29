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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для Intel выпуск графических решений сопряжён с операционными убытками
Но на старте это вполне ожидаемо.
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Свежий квартальный отчёт Intel имел видоизменённую структуру, в которой направление дискретной графики и ускорителей вычислений упоминалось отдельно. Рост профильной выручки на 21% до $219 млн сопровождался увеличением операционных убытков с $176 до $390 млн. Другими словами, в чистом виде Intel на реализации дискретных графических решений пока не зарабатывает.

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Источник изображения: Intel

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Впрочем, со слов руководства компании, всё будет навёрстано в ближайшее время, поскольку до конца года Intel собирается не только расширить ассортимент поставляемых мобильных дискретных графических процессоров, но и наладить поставки настольных решений для игрового сегмента, а также ускорителей вычислений Ponte Vecchio и специализированного чипа для майнинга. Семейство Arctic Sound, например, должно предложить высокое быстродействие в кодировании видеопотока, а также в системах искусственного интеллекта и облачной среде.

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