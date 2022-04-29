Но на старте это вполне ожидаемо.

Свежий квартальный отчёт Intel имел видоизменённую структуру, в которой направление дискретной графики и ускорителей вычислений упоминалось отдельно. Рост профильной выручки на 21% до $219 млн сопровождался увеличением операционных убытков с $176 до $390 млн. Другими словами, в чистом виде Intel на реализации дискретных графических решений пока не зарабатывает.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле в Регарде Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 Несколько RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Ti MSI Gaming задешево в Регарде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб 3060 Gigabyte задешево в Регарде

Впрочем, со слов руководства компании, всё будет навёрстано в ближайшее время, поскольку до конца года Intel собирается не только расширить ассортимент поставляемых мобильных дискретных графических процессоров, но и наладить поставки настольных решений для игрового сегмента, а также ускорителей вычислений Ponte Vecchio и специализированного чипа для майнинга. Семейство Arctic Sound, например, должно предложить высокое быстродействие в кодировании видеопотока, а также в системах искусственного интеллекта и облачной среде.