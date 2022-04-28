В полном соответствии с мировыми тенденциями.

Эволюция сервисов беспилотных такси по всему миру осуществляется примерно по одному сценарию. Сперва прототипы наматывают миллионы километров по городским кварталам с двумя испытателями на передних сидениях, затем им разрешают перевозить пассажиров на коммерческой основе, и на последнем этапе из-за руля убирают страхующего водителя. Как стало известно на этой неделе, аналогичный совместный проект Baidu и Apollo Go получил одобрение властей Пекина на перевозку пассажиров без водителя за рулём.

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Источник изображения: PR Newswire

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Пока этим будут заниматься десять роботизированных такси, перевозящих жителей и гостей китайской столицы по определённым маршрутам на территории почти 60 квадратных километров. Если в США подобные поездки без водителей осуществляются в ночное время, то китайцы предпочли открыть возможность пассажирам передвигаться в машинах без водителя с 10 до 16 часов по местному времени. В дальнейшем парк автономных такси будет расширен до 40 машин. Оснащённые автопилотом Baidu прототипы прошли около 27 млн километров в ходе предварительных испытаний, успешно избежав аварий на протяжении девяти лет. Водители в машинах, перевозящих пассажиров на платной основе в Пекине, присутствовали с осени прошлого года, а теперь в десяти прототипах клиенты сервиса Apollo Go смогут обойтись без услуг водителя.