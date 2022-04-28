Норма прибыли сократилась с 11,1 до 4,3%.

На страницах ресурса Bloomberg появилась выдержка из квартального отчёта Huawei Technologies – китайского гиганта, который уже два года живёт под гнётом американских санкций и успел за это время растерять ведущие позиции в сегменте смартфонов.

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Источник изображения: Bloomberg

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Выручка Huawei сократилась в первом квартале на 14% до $19,8 млрд в пересчёте по курсу из национальной китайской валюты. Чистая прибыль сократилась на 67% до $847 млн, а норма прибыли снизилась с 11,1 до 4,3%. Считается, что прибыль компании сокращалась за счёт сокращения объёмов продаж продукции при одновременном росте расходов на исследования и разработки. Китайский гигант готов потратить на разработки и исследования до 22,4% выручки 2021 года.