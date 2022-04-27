Но это не гарантируется, а вот в серверном сегменте спрос на память будет высоким.

По информации Bloomberg, первый квартал текущего года южнокорейская компания SK hynix завершила увеличением выручки на 43% до $9,6 млрд, а операционная прибыль выросла в два с лишним раза до $2,3 млрд. В текущем году компания рассчитывает увеличить объёмы поставок памяти типа NAND на 30%, а памяти типа DRAM – на величину от 18 до 19%.

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Источник изображения: SK hynix

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В первом полугодии память для смартфонов и ПК не будет пользоваться существенным спросом, но во втором сезонные факторы должны нормализовать спрос, как ожидают в компании. В чём сомневаться не приходится, по мнению руководства SK hynix, так это в наличии высокого спроса на память со стороны серверного сегмента. Нынешний год в этом отношении в компании сравнивают с бумом 2018 года, обусловленным высоким спросом на облачные системы.