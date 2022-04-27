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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Анонсирован смартфон Doogee S98 Pro – дизайн, вдохновлённый пришельцами, тепловизор и ИК-камера
Тепловизор и камера ночного виденья не только могут пригодиться во время работы, но и будут интересны для творчества и съёмки скрытых от человеческого глаза дателей
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В последнее время ведущие производители смартфонов прекратили разработки в области дизайна. Все современные устройства больше похожи на прямоугольные кирпичики тёмного цвета. Ясно, что форм-фактор не предполагает революционных идей, но это не значит, что не нужно пытаться. В этом отношение Doogee представляет новый S98 Pro, в котором свежий дизайн перекликается с высокотехнологичной начинкой.



Разработчики S98 Pro вдохновлялись инопланетной тематикой. Две камеры – это глаза, выступающая поверхность – голова, а линии на корпусе завершаются длинными ногами, на которых это существо передвигается. Может показаться, что всё это просто красивые слова, но маркетологи Doogee явно пытались при помощи дизайна сказать что-то большее. Так, среди функций новинки можно встретить камеру с тепловизором, которая позволит своему владельцу видеть живых существ и объекты в кромешной тьме, как это делают пришельцы с других планет в фантастических фильмах.



S98 Pro – это ещё один классический защищённый смартфон, получивший полный набор продвинутых функций. Например, в качестве основной камеры используется 48 Мп датчик. Он способен делать качественные снимки не только в ясную погоду, но и в сумерках. Рядом расположился 20 Мп модуль с камерой ночного виденья. Он фиксирует всё, что излучает инфракрасный свет, ну а самым необычным дополнением стал тепловизор. В качестве основы используется термодатчик InfiRa, способный снимать объекты в разрешении 256х192р. Это как минимум в 2 раза больше, чем могут предложить другие популярные устройства. Производитель уверяет, что благодаря высокой частоте кадров в 25 Гц, тепловизор обеспечивает сверхчёткие изображения. Использовать функционал такой камеры можно как в работе, так и в быту. Например, тепловизор помогает обнаруживать сквозняки, различные утечки, сырость, короткое замыкание и участки с повышенной или пониженной температурой.



Разработчики попытались по максимуму реализовать возможности тепловизора. С этой целью из коробки доступна технология Dual Spectrum Fusion Algorithm. Она позволяет делать сразу два снимка: с помощью основной камеры и на тепловизор. После этого две картинки помещаются друг над другом, а настройка прозрачности даёт точное понимание проблемы, не требуя дополнительных расчётов и гаджетов.



Известно, что Doogee S98 Pro поступит в продажу уже в начале июня. Получить больше информации можно на официальном сайте.
#doogee
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