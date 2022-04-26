Хотя идея кажется заманчивой.

Если сделка Илона Маска (Elon Musk) по покупке Twitter будет одобрена всеми регуляторами и резкое падение курса акций Tesla не оставит главу последней без средств на покупку первой, то в конечном итоге генеральный директор Tesla окажется владельцем почти всех акций Twitter. Стремление контролировать эту платформу эксперты объясняют жаждой Маска реализовать те принципы самовыражения, которые до сих пор не были ему доступны в полной мере.

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Как выясняется, близость оформления сделки между Маском и Twitter заставила некоторых мнительных экспертов предположить, что китайские власти смогут оказывать давление на нового владельца Twitter через деятельность Tesla на территории КНР. Это не только крупнейший рынок электромобилей в мире, у Tesla здесь есть предприятие, обеспечивающее в данный момент половину объёмов выпуска машин этой марки и основную часть экспорта за пределами США. Очевидно, что китайское предприятие Tesla и его деятельность могли бы стать уязвимостями, через которые можно было бы влиять на Илона Маска.

Как сообщает Reuters, министру иностранных дел КНР Вану Вэньбиню (Wang Wenbin) пришлось опровергнуть слухи о наличии у властей страны соответствующих намерений.

Источник изображения: Reuters

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Китай не будет влиять на информационную политику Twitter, манипулируя ограничениями, которые могли бы сказаться на деятельности Tesla в Китае. Недавно открытые предприятия в Берлине и Техасе снизят зависимость компании от китайской производственной площадки, но чтобы они вышли на проектную мощность, потребуется не менее 12 месяцев. В любом случае, Tesla будет обслуживать потребности китайского рынка преимущественно за счёт предприятия в Шанхае.