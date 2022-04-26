Пьер Пуальевр (Pierre Poilievre), который на грядущих сентябрьских выборах будет претендовать на пост премьер-министра Канады, активно использует проблему инфляции для завоевания доверия избирателей. Как поясняет Reuters, этот кандидат пообещал реформировать национальную экономическую систему за счёт использования криптовалют, чтобы предоставить контроль над персональными финансами гражданам страны, а не банкирам и политикам. В качестве демонстрации удобства использования криптовалют депутат канадского парламента даже воспользовался биткоином для оплаты обеда.
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Инфляция, которая в Канаде к марту достигла рекордного за тридцать один год уровня в 6,7%, очевидным образом беспокоит граждан, но Пьер Пуальевр считает, что защитить личные финансы можно за счёт перехода на использование криптовалют в качестве легального средства платежа. Представители центробанка страны, однако, хоть и подтвердили техническую готовность начать эксперименты с официальным «цифровым канадским долларом», однозначно высказались в пользу сохранения за фиатной валютой центральной роли внутри канадской финансовой системы.