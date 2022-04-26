Статус богатейшего человека планеты не означает, что Илон Маск (Elon Musk) обладает огромными запасами наличности, как поясняет Bloomberg — по оценкам источника, глава Tesla и SpaceX, располагает примерно $3 млрд свободных денежных средств, тогда как для оплаты сделки с Twitter ему лично предстоит найти где-то $21 млрд. Остальное предоставят кредиторы ($13 млрд), а ещё миллиардеру предстоит заложить акций Tesla на сумму около $12,5 млрд.
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При нынешнем курсе акций Tesla, как поясняет Bloomberg, Илон Маск способен выручить $21,6 млрд от реализации оставшихся в его собственности ценных бумаг, которые не будут выступать в качестве обеспечения по кредиту. Впрочем, по мнению авторов исходной публикации, на такие меры Маск может и не пойти. Во-первых, ему достаточно найти платёжеспособных акционеров Twitter вроде того же Джека Дорси (Jack Dorsey), чтобы призвать их принять участие в выкупе дополнительного количества акций. Строго говоря, после приватизации Twitter все акции компании не будут принадлежать одному Маску, американские законы позволяют сохранить до двух тысяч акционеров, оставляя при этом за компанией статус частной.
Во-вторых, для финансирования сделки с Twitter Маск может расстаться с частью своих криптовалютных сбережений. Никто точно не знает, сколько он вложил в криптовалюты, но в июле миллиардер признался, что является обладателем Bitcoin, Ether и Dogecoin. Возможно, избавившись от части криптовалютных активов, Маск сможет оплатить сделку с Twitter.