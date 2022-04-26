Ибо продавать имеющиеся у него акции Tesla он пожелает в крайнем случае.

Статус богатейшего человека планеты не означает, что Илон Маск (Elon Musk) обладает огромными запасами наличности, как поясняет Bloomberg — по оценкам источника, глава Tesla и SpaceX, располагает примерно $3 млрд свободных денежных средств, тогда как для оплаты сделки с Twitter ему лично предстоит найти где-то $21 млрд. Остальное предоставят кредиторы ($13 млрд), а ещё миллиардеру предстоит заложить акций Tesla на сумму около $12,5 млрд.

реклама

Источник изображения: Electrek

При нынешнем курсе акций Tesla, как поясняет Bloomberg, Илон Маск способен выручить $21,6 млрд от реализации оставшихся в его собственности ценных бумаг, которые не будут выступать в качестве обеспечения по кредиту. Впрочем, по мнению авторов исходной публикации, на такие меры Маск может и не пойти. Во-первых, ему достаточно найти платёжеспособных акционеров Twitter вроде того же Джека Дорси (Jack Dorsey), чтобы призвать их принять участие в выкупе дополнительного количества акций. Строго говоря, после приватизации Twitter все акции компании не будут принадлежать одному Маску, американские законы позволяют сохранить до двух тысяч акционеров, оставляя при этом за компанией статус частной.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Во-вторых, для финансирования сделки с Twitter Маск может расстаться с частью своих криптовалютных сбережений. Никто точно не знает, сколько он вложил в криптовалюты, но в июле миллиардер признался, что является обладателем Bitcoin, Ether и Dogecoin. Возможно, избавившись от части криптовалютных активов, Маск сможет оплатить сделку с Twitter.