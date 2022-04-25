В этом убеждены некоторые аналитики.

Наблюдаемая в последние недели отрицательная динамика цен на игровые видеокарты в рознице перестала быть темой обсуждения специализированных сообществ и аналитических агентств разного масштаба, теперь об этом пишет и Reuters, не стесняясь ссылаться на тот же 3DCenter.de, который недавно поведал о сокращении розничной наценки на популярные видеокарты AMD и NVIDIA до уровня не более 20% свыше рекомендованной производителями цены.

реклама

Источник изображения: Reuters

Специалисты Susquehanna в начале месяца сообщили, что соответствующая наценка сократилась с 77 до 41%. Не так щедро, как в немецком варианте, но тоже приятно для рядовых покупателей. Многие эксперты прямо связывают снижение цен на видеокарты с предстоящим переходом модели добычи Ethereum на «Proof of Stake», но некоторые считают, что насыщение рынка графических процессоров является лишь предвестником более масштабных изменений.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде 3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 195'850 руб

Эксперты TechInsights, например, ожидают более серьёзного насыщения рынка полупроводниковых компонентов широкого ассортимента, поскольку производители на протяжении последних двух лет активно вкладывались в расширение мощностей и объёмов выпуска, и многие из них не верили, что дефицит отступит ранее 2023-2024 годов. Если это теперь случится раньше, то рынок может столкнуться с перепроизводством многих электронных компонентов. Впрочем, подобные точки зрения скорее остаются в меньшинстве.