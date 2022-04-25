Наблюдаемая в последние недели отрицательная динамика цен на игровые видеокарты в рознице перестала быть темой обсуждения специализированных сообществ и аналитических агентств разного масштаба, теперь об этом пишет и Reuters, не стесняясь ссылаться на тот же 3DCenter.de, который недавно поведал о сокращении розничной наценки на популярные видеокарты AMD и NVIDIA до уровня не более 20% свыше рекомендованной производителями цены.
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Специалисты Susquehanna в начале месяца сообщили, что соответствующая наценка сократилась с 77 до 41%. Не так щедро, как в немецком варианте, но тоже приятно для рядовых покупателей. Многие эксперты прямо связывают снижение цен на видеокарты с предстоящим переходом модели добычи Ethereum на «Proof of Stake», но некоторые считают, что насыщение рынка графических процессоров является лишь предвестником более масштабных изменений.
Эксперты TechInsights, например, ожидают более серьёзного насыщения рынка полупроводниковых компонентов широкого ассортимента, поскольку производители на протяжении последних двух лет активно вкладывались в расширение мощностей и объёмов выпуска, и многие из них не верили, что дефицит отступит ранее 2023-2024 годов. Если это теперь случится раньше, то рынок может столкнуться с перепроизводством многих электронных компонентов. Впрочем, подобные точки зрения скорее остаются в меньшинстве.