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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Снижение цен на видеокарты может быть предвестником более масштабного насыщения рынка
В этом убеждены некоторые аналитики.
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Наблюдаемая в последние недели отрицательная динамика цен на игровые видеокарты в рознице перестала быть темой обсуждения специализированных сообществ и аналитических агентств разного масштаба, теперь об этом пишет и Reuters, не стесняясь ссылаться на тот же 3DCenter.de, который недавно поведал о сокращении розничной наценки на популярные видеокарты AMD и NVIDIA до уровня не более 20% свыше рекомендованной производителями цены.

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Источник изображения: Reuters

Специалисты Susquehanna в начале месяца сообщили, что соответствующая наценка сократилась с 77 до 41%. Не так щедро, как в немецком варианте, но тоже приятно для рядовых покупателей. Многие эксперты прямо связывают снижение цен на видеокарты с предстоящим переходом модели добычи Ethereum на «Proof of Stake», но некоторые считают, что насыщение рынка графических процессоров является лишь предвестником более масштабных изменений.

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Эксперты TechInsights, например, ожидают более серьёзного насыщения рынка полупроводниковых компонентов широкого ассортимента, поскольку производители на протяжении последних двух лет активно вкладывались в расширение мощностей и объёмов выпуска, и многие из них не верили, что дефицит отступит ранее 2023-2024 годов. Если это теперь случится раньше, то рынок может столкнуться с перепроизводством многих электронных компонентов. Впрочем, подобные точки зрения скорее остаются в меньшинстве.

#аналитика #полупроводники #gpu #дефицит чипов #дефицит видеокарт
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