Сейчас сама TSMC вовлечена в проекты по строительству предприятий за пределами Тайваня, поэтому нет ничего удивительного в том, что к середине десятилетия доля этого острова на рынке контрактных услуг по выпуску чипов сократится. Эксперты TrendForce убеждены, что даже на фоне такой тенденции Тайваню удастся сохранить за собой статус лидирующего контрактного производителя чипов.
реклама
Если в этом году остров сможет претендовать на 48% рынка контрактных услуг, то к 2025 году его доля снизится лишь до 44%. В сегменте передовой литографии, к которой относятся техпроцессы тоньше 16 нм, Тайвань по итогам текущего года сможет занять около 61% мирового рынка, а к 2025 году сократит свою долю до уверенных 58%. Сейчас Тайвань лидирует по количеству строящихся предприятий для выпуска чипов, их на территории острова насчитывается шесть штук в дополнение к 24 уже имеющимся. К слову, Китай по данным критериям занимает второе место, а вот США и Южная Корея довольствуются третьим или четвёртым местами, в зависимости от специфики рейтинга.