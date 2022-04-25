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Новости Hardware Алексей Сычёв
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Генеральный директор Philips Франс ван Хутен (Frans van Houten), как отмечает Bloomberg, на квартальной отчётной конференции не только сосредоточился на проблемах отдельно взятого производителя медицинской и бытовой техники, а упомянул об угрозах, возникающих перед всей отраслью.

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Источник изображения: Philips

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По его словам, инфляция пришла на рынок на несколько лет, и потребителям следует привыкать к росту цен, поскольку он сохранится в ближайшие годы. В текущем квартале компания будет страдать от дефицита компонентов, что помешает ей удовлетворить спрос на собственную продукцию в полной мере.

#финансы #philips #дефицит чипов #производство #инфляция
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