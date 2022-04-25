Статус одного из крупнейших клиентов TSMC компания Apple регулярно подтверждает увеличением количества заказов и выручки от их реализации, насколько позволяет судить опубликованная ресурсом DigiTimes статистика. По данным тайваньских источников, в этом году выручка TSMC от поставок продукции для Apple увеличится с $13,8 до $17 млрд.
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В первой половине июня TSMC начнёт снабжать Apple процессорами для новых устройств последней из компаний, которые дебютируют в текущем году, включая смартфоны семейства iPhone 14. Старшие модели смартфонов Apple, по некоторым данным, получат процессоры новой серии A16. Для персональных компьютеров марки предназначены процессоры семейства M2. Более того, компания уже приступила к разработке более нового процессора M3, который ляжет в основу моноблоков семейства iMac, готовящихся к выходу в конце следующего года.