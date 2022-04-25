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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году TSMC увеличит выручку от производства продукции для Apple почти на четверть
Растёт и ассортимент изготавливаемых TSMC процессоров.
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Статус одного из крупнейших клиентов TSMC компания Apple регулярно подтверждает увеличением количества заказов и выручки от их реализации, насколько позволяет судить опубликованная ресурсом DigiTimes статистика. По данным тайваньских источников, в этом году выручка TSMC от поставок продукции для Apple увеличится с $13,8 до $17 млрд.

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Источник изображения: DigiTimes

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В первой половине июня TSMC начнёт снабжать Apple процессорами для новых устройств последней из компаний, которые дебютируют в текущем году, включая смартфоны семейства iPhone 14. Старшие модели смартфонов Apple, по некоторым данным, получат процессоры новой серии A16. Для персональных компьютеров марки предназначены процессоры семейства M2. Более того, компания уже приступила к разработке более нового процессора M3, который ляжет в основу моноблоков семейства iMac, готовящихся к выходу в конце следующего года.

#apple #финансы #полупроводники #литографическое производство #tsmc
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