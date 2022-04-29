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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Робот-пылесос с функцией влажной уборки и самоочисткой DEEBOT N8 подешевел на 21 000 рублей
Устройство не только обладает полностью автоматической функцией очистки, но и интеллектуальным переключением между влажной и сухой уборкой
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Несмотря на то, что роботизированные пылесосы уже много лет находятся на рынке, большинство пользователей до сих пор не спешит за ними в магазины. Среди главных причин такого явления: высокая цена и невозможность использования прибора в качестве полноценной замены обычному пылесосу. Новый DEEBOT N8 способен удивить потенциальных покупателей не только вменяемой стоимостью, но и наличием всех атрибутов, позволяющих вообще позабыть о ручной уборке.



Робот-пылесос DEEBOT N8 создан инженерами компании ECOVACS ROBOTICS и умеет одновременно выполнять сухую и влажную уборку, обладая широкими возможностями, что позволяет добиться максимального результата. К примеру, во время влажной уборки прибор не будет заезжать на ковровые покрытия. Для начала работы достаточно выбрать один из режимов, в зависимости от типа напольного покрытия (дерево, плитка или ламинат). Система автоматической подачи равномерно распределит влагу, избегая разводов и слепых мест. При этом ёмкость встроенного резервуара составляет 240 мл, а значит можно охватить большие участки пола без необходимости смены воды.



Не позабыли разработчики и о ковровых покрытиях. Сердцем DEEBOT N8 стал мощный двигатель на 2300 Па, который легко удаляет не только грязь и пыль, но и шерсть домашних животных. Пылесос умеет самостоятельно обнаруживать ковровые покрытия, а встроенный HEPA-фильтр улучшает эффективность удаления даже глубоко проникшего в ткань мусора. Ёмкость сборника для пыли равняется 420 мл, а уровень шума не превышает 67 дБ, что намного тише обычных пылесосов. При желании можно докупить станцию автоматической выгрузки, или же сразу взять модель с расширенной комплектацией, что увеличивает и без того обширные возможности устройства.



Ключевой особенностью DEEBOT N8 стала система лазерного распознавания DToF под названием TrueMapping. Перед началом работы либо владелец, либо уже в процессе сам пылесос создаёт трёхмерную карту помещения, позволяя проложить оптимальный маршрут к труднодоступным местам. Есть возможность загрузить в память до нескольких этажей, а при помощи отдельного приложения ECOVACS HOME для смартфонов настроить зоны и график уборки. Отдельно указываются запретные участки, куда пылесосу заезжать не следует.



Одной из самых востребованных функций стало удалённое управление и интеграция в систему умного дома при помощи популярных ассистентов Google Assistant, Amazon Alexa или Яндекс Алиса. Это значит, что можно провести полноценную уборку квартиры даже находясь по пути домой из аэропорта. Заявленная ёмкость аккумулятора DEEBOT N8 составляет 3200 мАч, что достаточно для беспрерывной работы в течение 110 минут. Робот-пылесос оснащён режимом автономного управления, а значит может самостоятельно отправиться к док-станции для подзарядки, вернувшись к выполнению своих задач после полного заряда.

В течение ограниченного периода времени ECOVACS ROBOTICS предлагает купить новинку со скидкой до 21 280 рублей. Акция продлится с 25 по 29 апреля, а конечная стоимость DEEBOT N8 составит 34 990 рублей. Версия с дополнительной станцией для автономной выгрузки мусора оценена в 53 910 рублей. В магазине Smart Life на площадке AliExpress доступны оба предложения. Поторопитесь.

Купить DEEBOT N8

Купить DEEBOT N8+

Официальный сайт ECOVACS ROBOTICS

#smart life
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