Когда на горизонте маячат деньги, переговоры идут быстрее.

Подтверждённое официальными документами наличие у Илона Маска (Elon Musk) необходимых для покупки активов Twitter средств, как можно понять из сообщения Bloomberg, заставило совет директоров компании принять участие в обсуждении возможной сделки с этим миллиардером, хотя первоначально руководство компании было против и реализовало механизм защиты от враждебного поглощения.

реклама

Источник изображения: Bloomberg

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Корпус Lian Li за 277 тыс - смотри что за зверь RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза S1700 Asus ROG Maximus за 214 тысяч р

Встреча Маска с членами совета директоров Twitter должна была состояться вчера, хотя переговоры формально могли проводиться и в дистанционном формате. По данным издания The Wall Street Journal, глава Tesla сообщил председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору (Bret Taylor), что не собирается поднимать цену выкупа относительно первоначальных $54,2. По некоторым данным, на стороне Twitter наличие у Маска несколько большей суммы для покупки компании воспринимают как возможность поднять цену в процессе торга. Представители Twitter также настаивают на оформлении Маском обязательств по выплате отступных в случае развала сделки. Компания подведёт итоги квартала в четверг, но руководство может встретиться для обсуждения предложений Маска до этого как минимум один раз.