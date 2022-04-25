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Новости Hardware Алексей Сычёв
Руководство Twitter согласилось встретиться с Илоном Маском для обсуждения сделки
Когда на горизонте маячат деньги, переговоры идут быстрее.
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Подтверждённое официальными документами наличие у Илона Маска (Elon Musk) необходимых для покупки активов Twitter средств, как можно понять из сообщения Bloomberg, заставило совет директоров компании принять участие в обсуждении возможной сделки с этим миллиардером, хотя первоначально руководство компании было против и реализовало механизм защиты от враждебного поглощения.

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Источник изображения: Bloomberg

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Встреча Маска с членами совета директоров Twitter должна была состояться вчера, хотя переговоры формально могли проводиться и в дистанционном формате. По данным издания The Wall Street Journal, глава Tesla сообщил председателю совета директоров Twitter Брету Тейлору (Bret Taylor), что не собирается поднимать цену выкупа относительно первоначальных $54,2. По некоторым данным, на стороне Twitter наличие у Маска несколько большей суммы для покупки компании воспринимают как возможность поднять цену в процессе торга. Представители Twitter также настаивают на оформлении Маском обязательств по выплате отступных в случае развала сделки. Компания подведёт итоги квартала в четверг, но руководство может встретиться для обсуждения предложений Маска до этого как минимум один раз.

#илон маск #акции #twitter #сделка
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