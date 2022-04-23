Частоту процессора пришлось снизить до 7 ГГц.

Американский энтузиаст Splave на уходящей неделе определённо сосредоточился на варианте ретроклокинга, который подразумевает объединение старых видеокарт с новейшим центральным процессором. Найдя парочку разномастных видеокарт Radeon R9 295X2 со штатными необслуживаемыми системами жидкостного охлаждения, он лишь слегка разогнал их по графическому процессору до 1100 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Центральный процессор Intel Core i9-12900KS, который уже продемонстрировал свою способность работать под нагрузкой на частотах свыше 7.5 ГГц при уменьшении количества активных ядер, в данном случае сохранил активность восьми производительных ядер и сопутствующих им 16 потоков, но частоту пришлось снизить до 6969 МГц. В тесте 3DMark11 Performance это позволило занять второе место с результатом 64 604 балла. Подчеркнём, что среди систем с четырьмя графическими процессорами это второй в рейтинге результат. Каждая из двух видеокарт несла на борту по два графических процессора.