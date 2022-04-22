Издание DigiTimes сообщает, что располагающие сборочными предприятиями в Шанхае и Куньшане контрактные производители ноутбуков будут вынуждены остановить выпуск продукции до первый дней мая, поскольку локдаун в регионе продлён до 27 апреля, и не факт, что этим дело ограничится.
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Для производства ноутбуков обычно требуется до тысячи компонентов, и ситуация с их доступностью сейчас не отличается предсказуемостью. На что производителям ноутбуков точно не приходится жаловаться, так это на доступность центральных процессоров и микросхем памяти. Контракты на поставку последних заключаются на длительный срок, а потому они, как правило, всегда имеются в наличии. В остальном же причиной проблем может стать дефицит самых элементарных комплектующих и материалов вроде картона для упаковки продукции.