Объёмом 2 х 16 Гбайт.

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080

Тайваньская марка G.Skill считает своим долгом предлагать комплекты памяти, которые в глазах энтузиастов обладают минимумом компромиссов. Высокая частота, большой объём и низкие задержки вполне могут соседствовать в одном комплекте памяти, как считают в G.Skill.

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Источник изображения: G.Skill

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Новый набор памяти серии Trident Z5 RGB предлагает не только одноимённую подсветку, но и сочетает два модуля DDR5-6600 объёмом по 16 Гбайт, обладающими задержками не более 34-40-40-105. Во всяком случае, в сочетании с процессором Intel Core i7-12700K и материнской платой ASUS ROG Maximus Z690 Hero этот комплект памяти демонстрирует именно такие характеристики. В продажу он поступит в следующем месяце.