А ещё он помог освежить рейтинг 3DMark03.

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

Американский энтузиаст Splave на этой неделе вооружился новейшим процессором Intel Core i9-12900KS, чтобы освежить модельную статистику экстремального разгона. В материнской плате ASRock Z690 Aqua OC данный процессор при помощи жидкого азота был разогнан до 7566 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, Splave

анонсы и реклама Рухнула цена RTX 3070 в Регарде RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Это позволило занять первое место в абсолютном зачёте PiFast с результатом 7,68 секунды. Попытал американец счастья и в 3DMark03, подцепив в систему сначала три видеокарты Radeon R9 290X для достижения результата в 412 007 баллов, а затем две двухпроцессорные видеокарты Radeon R9 295X2, набрав 426 946 баллов. В последнем случае результат оказался лучшим среди систем с четырьмя графическими процессорами, а в общем зачёте он занял четвёртое место.