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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Core i9-12900KS на частоте 7566 МГц оказался лучшим в PiFast
А ещё он помог освежить рейтинг 3DMark03.
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Американский энтузиаст Splave на этой неделе вооружился новейшим процессором Intel Core i9-12900KS, чтобы освежить модельную статистику экстремального разгона. В материнской плате ASRock Z690 Aqua OC данный процессор при помощи жидкого азота был разогнан до 7566 МГц с сохранением активности четырёх производительных ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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Это позволило занять первое место в абсолютном зачёте PiFast с результатом 7,68 секунды. Попытал американец счастья и в 3DMark03, подцепив в систему сначала три видеокарты Radeon R9 290X для достижения результата в 412 007 баллов, а затем две двухпроцессорные видеокарты Radeon R9 295X2, набрав 426 946 баллов. В последнем случае результат оказался лучшим среди систем с четырьмя графическими процессорами, а в общем зачёте он занял четвёртое место.

#экстремальный разгон #alder lake-s #core i9-12900ks #3dmark03
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