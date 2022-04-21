Так они больше экономят на страховке.

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде

В некоторых регионах США компания Tesla запустила фирменную программу страхования транспортных средств и ответственности водителя, использующую статистику о манере вождения, собираемую в масштабе реального времени. У тех клиентов, которые являются дисциплинированными водителями, стоимость страховки достигает весьма привлекательных уровней.

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Источник изображения: Tesla

На квартальной конференции представители Tesla заявили, что участие в корпоративной программе страхования сделало автовладельцев более дисциплинированными, поскольку они видят, что осторожность при вождении позволяет им экономить на страховке.

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Для самой Tesla фирменная программа страхования тоже является источником ценной информации. Компания собирает статистику о ДТП с участием машин данной марки, анализирует причины и последствия. Первые позволяют что-то совершенствовать в системах безопасности электромобилей, вторые позволяют вносить изменения в конструкцию таким образом, чтобы улучшить ремонтопригодность. Конструкция электромобилей может изменяться так, чтобы ускорить ремонт и снизить его себестоимость.