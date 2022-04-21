В некоторых регионах США компания Tesla запустила фирменную программу страхования транспортных средств и ответственности водителя, использующую статистику о манере вождения, собираемую в масштабе реального времени. У тех клиентов, которые являются дисциплинированными водителями, стоимость страховки достигает весьма привлекательных уровней.
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На квартальной конференции представители Tesla заявили, что участие в корпоративной программе страхования сделало автовладельцев более дисциплинированными, поскольку они видят, что осторожность при вождении позволяет им экономить на страховке.
Для самой Tesla фирменная программа страхования тоже является источником ценной информации. Компания собирает статистику о ДТП с участием машин данной марки, анализирует причины и последствия. Первые позволяют что-то совершенствовать в системах безопасности электромобилей, вторые позволяют вносить изменения в конструкцию таким образом, чтобы улучшить ремонтопригодность. Конструкция электромобилей может изменяться так, чтобы ускорить ремонт и снизить его себестоимость.