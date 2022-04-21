Вкалывают роботы, а не человек.

Крупнейший в мире производитель обещаний по совместительству является и одним из самых состоятельных людей в мире, поэтому сомневаться в доверчивости инвесторов Tesla пока не приходится. На квартальном отчётном мероприятии Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз поведал о проекте по выпуску роботизированных такси, которые начнут сходить с конвейера нового предприятия в Техасе в 2024 году.

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Источник изображения: Instructables

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В следующем году Tesla планирует представить этот вид транспортных средств, который изначально будет лишён руля и педалей, а потому сможет передвигаться лишь в автоматическом режиме. Технические подробности Илон Маск обещает приберечь до момента официальной презентации. Он лишь дал понять, что это будет относительно компактный электромобиль с футуристической внешностью, позволяющий заметно снизить затраты клиентов на поездки. В США, например, воспользоваться роботизированным такси Tesla удастся по цене существенно ниже стоимости билета на автобус или метро. Этот проект он назвал одним из самых перспективных направлений бизнеса для Tesla.