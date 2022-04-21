Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск пообещал, что самым дешёвым видом транспорта станут автоматические такси Tesla
Вкалывают роботы, а не человек.
анонсы и реклама
3050 в Регарде НАМНОГО дешевле чем везде
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке

Крупнейший в мире производитель обещаний по совместительству является и одним из самых состоятельных людей в мире, поэтому сомневаться в доверчивости инвесторов Tesla пока не приходится. На квартальном отчётном мероприятии Илон Маск (Elon Musk) в очередной раз поведал о проекте по выпуску роботизированных такси, которые начнут сходить с конвейера нового предприятия в Техасе в 2024 году.

реклама

Источник изображения: Instructables

анонсы и реклама
Рухнула цена RTX 3070 в Регарде
RTX 3080 Gigabyte за копейки - смотри цену
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

В следующем году Tesla планирует представить этот вид транспортных средств, который изначально будет лишён руля и педалей, а потому сможет передвигаться лишь в автоматическом режиме. Технические подробности Илон Маск обещает приберечь до момента официальной презентации. Он лишь дал понять, что это будет относительно компактный электромобиль с футуристической внешностью, позволяющий заметно снизить затраты клиентов на поездки. В США, например, воспользоваться роботизированным такси Tesla удастся по цене существенно ниже стоимости билета на автобус или метро. Этот проект он назвал одним из самых перспективных направлений бизнеса для Tesla.

#tesla #электромобили #электромобили tesla #такси
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla рассчитывает выпустить в этом году полтора миллиона электромобилей
Tesla призналась, что подняла цены на электромобили с запасом
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
25
Как я попробовал "облачный гейминг" и понял, что криптовалюта косвенно помогает цифровому порабощению
17
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
14
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
44
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
10

Сейчас обсуждают

jugador
11:29
Отличная, кстати игрушка. Надеюсь экранизация не подкачает.
Раскрыты подробности относительно экранизации It Takes Two
Misha Stahh
11:27
дебил или на зарплате?
Крупнейшая криптобиржа мира Binance запретила торговлю россиянам с 10000+ евро на счету
Beriya
11:24
Про фашизм пишет ущербный, у которого в школах дети зигуют?
Обвал рынка новых авто в РФ составит до 50% к концу года
linux4ever
11:24
Как бы под санкции первыми граждане США попали на бинансе. Их перевели в отдельную резервацию.
Крупнейшая криптобиржа мира Binance запретила торговлю россиянам с 10000+ евро на счету
Sheshenbek
11:23
Я бродяга по жизни, я 3 года жил на улице, спал где придётся . За гаражами, на блатхатах,где меня только жизнь не кидала.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
Максим Ширшов
11:20
Почему ты считаешь, что неприятие некоторых видов деятельности это нытье ? Ты можешь успешно зарабатывать например "жопой", ведь наверняка она будет пользоваться спросом у некоторых "креативных" слоев...
Видеокарты начали резко дорожать — кто виноват и что делать
Каа
11:20
Самое лучшее - никаких картинок в биосе.
Замена изображений интерфейса Asus BIOS
Saint-14
11:19
Китайцы наши братишки (с)
UnionPay отказалась от сотрудничества с подсанкционными банками РФ - РБК
Пудин Пудин
11:17
биткоин независимая монета
Крупнейшая криптобиржа мира Binance запретила торговлю россиянам с 10000+ евро на счету
quidirrumabo
11:17
Так живут тру майнеры.
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем