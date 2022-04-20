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Южнокорейский ресурс Business Korea рассказал о промежуточных успехах корейских разработчиков в создании системы контроля за концентрацией водителя. На протяжении предыдущего года разработанная специалистами Hyundai Mobis экспериментальная система использовалась для контроля за поведением водителей автобусов в одном из районов Южной Кореи.

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Источник изображения: Business Korea

Небольшая гарнитура, напоминающая наушники, считывала электроэнцефалограмму водителя, и если обнаруживались признаки сонливости или рассеянности внимания, то подавались сигналы сразу по трём каналам: тактильному (через вибрацию гарнитуры), звуковому и визуальному. Подобная «дрессировка» позволила сократить время, необходимое для достижения водителем необходимой концентрации внимания, до 2,3 секунды вместо 6,7 секунды без этой системы.

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К концу года Hyundai Mobis расширит парк участвующих в эксперименте автобусов до 300 штук. В дальнейшем анализ биологических показателей пассажиров планируется использовать в беспилотном транспорте для предоставления индивидуальных медицинских рекомендаций или оценки эмоциональной реакции клиентов на те или иные виды развлечений, предлагаемых в пути. Управлять транспортом в это время будет автоматика.