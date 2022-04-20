Известный отраслевой аналитик Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) со страниц Twitter заявил, что семейство Apple iPhone 14 будет состоять из четырёх моделей смартфонов, и все они получат новую фронтальную камеру с функцией автофокуса и увеличенной диафрагмой по сравнению с предшественницей. Подобное сочетание возможностей обеспечит как более качественные автопортреты в условиях плохой освещённости, так и более чёткое изображение в режиме видеоконференции.
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Фронтальная камера с автофокусом не является передовым решением по меркам отрасли, поскольку смартфоны Samsung такую функцию уже предлагают, но для продукции Apple она будет реализована впервые. По некоторым данным, в семействе iPhone 14 компания откажется от трапецевидного выреза под фронтальную камеру в пользу круглого. Главное, что наличие автофокуса на фронтальной камере будет присуще всем четырём моделям смартфонов семейства iPhone 14, и функция не станет атрибутом лишь дорогих версий.