Обычно за квартальным отчётом TSMC плотно следуют профильные мероприятия других участников рынка, и это не даёт возможности сосредоточиться на мелочах, но в этом месяце корпорация Intel свою отчётность будет готова опубликовать не ранее 28-го числа, поэтому у нас появляется прекрасная возможность обглодать хладеющий остов стенограммы с квартальной конференции TSMC, смакуя даже минимально значимые информационные поводы.
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Известно, что по мере усложнения компоновки современных чипов TSMC сама активно втягивается в услуги по их монтажу в корпус, хотя ранее эта часть производственной цепочки была отдана на откуп сторонним компаниям. Как пояснил финансовый директор Уэнделл Хуан (Wendell Huang), в прошлом году профильные услуги принесли TSMC около $4,1 млрд выручки. В этом году данная статья доходов должна расти синхронно с совокупной выручкой TSMC – то есть, на 25-29%. В последующие пять лет, по мнению руководства компании, выручка от этого вида деятельности будет расти быстрее, чем совокупная.