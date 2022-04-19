Тревожные ожидания пессимистов, связанные с распространением новой волны коронавирусной инфекции в китайском Чжэнчжоу, где расположено крупнейший производственный комплекс Foxconn по сборке iPhone, попыталось развеять информационное агентство Bloomberg, черпающее поводы для оптимизма из публикаций официальных китайских СМИ.
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Источник сообщает, что сборка Apple iPhone в этом регионе продолжается в обычном режиме, каналы поставок компонентов не пострадали, а все 200 тысяч занятых на производстве рабочих осуществляют свою деятельность без ограничений. Конечно, это ещё не гарантирует, что изменения в худшую сторону не могут произойти в ближайшее время, но на данный момент Foxconn от локдауна в Чжэнчжоу в части производства смартфонов для Apple не страдает.