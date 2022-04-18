Утро понедельника, по всем законам жанра, велит снова обратиться к стенограмме выступления руководства TSMC на квартальной отчётной конференции, которая была опубликована на прошлой неделе. Известно, что после начала спецоперации РФ на территории Украины отраслевые источники начали выражать обеспокоенность способностью производителей полупроводниковых компонентов и оборудования для их выпуска получать необходимый в их работе неон по каналам, не имеющим отношения к России или Украине.
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Обе страны занимают крупную долю рынка технических газов, используемых в полупроводниковой промышленности. События последних недель могли вызвать дефицит неона, среди прочего, в деятельности зарубежных производителей. Глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что у компании есть достаточные запасы необходимых для работы газов, а новые поставки она планирует осуществлять через нескольких партнёров в разных регионах, поэтому проблем с материалами в целом у компании не возникнет.